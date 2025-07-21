Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт

Азербайджанская сторона видит огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 19 июля на III Шушинском глобальном медиафоруме. "Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнёрство имеет богатую историю", - заявил Алиев. По его словам, американский президент Дональд Трамп "активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе".

"Он (Трамп - ред.) делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, в будущем мы услышим еще больше хороших новостей", — подчеркнул глава Азербайджана.

Алиев также сообщил, что Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау. «Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: «следствие продолжается». Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции».

На полях форума Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также". Соответствующие видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). По его словам, это произошло на III Шушинском Глобальном медиафоруме. "Спасибо вам большое, продолжайте также", - говорит Алиев на опубликованном видео, принимая от журналистки шевроны украинских военных.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает, что «после победы над Арменией, после того, как произошло фактическое межгосударственное слияние с Турцией, и соответственно после того, как Азербайджан укрепил свои позиции в Закавказье и в Средней Азии, у Алиева появилась уверенность в собственных силах и желание разговаривать с Россией, как он считает, на равных. Поэтому наверно сложно будет сейчас восстановить отношения в прежнем объеме между странами, хотя Россия очень заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном из чисто прагматических соображений. Там реализуется проект создания транспортного коридора «Север-Юг», но сейчас, когда отношения дали трещину, я думаю, и такие масштабные проекты придется отложить на какое-то время. Либо искать другой маршрут, например, через Туркмению».

По словам эксперта, «есть надежда, что это все временное помутнение. Потому, что несмотря на прекрасные отношения с Турцией, Азербайджан по-прежнему заинтересован в развитии отношений с Россией. Хотя бы потому, что в России живет огромное количество азербайджанцев. Поэтому когда пройдет какое-то время, страсти улягутся, есть шанс к тому, что отношения восстановятся, если не в прежнем объеме, то хотя бы в весьма значительном. А сейчас остается только ждать».