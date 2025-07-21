Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июля 2025 / 14:19
КОТИРОВКИ
USD
21/07
78.3129
EUR
21/07
91.0821
Новости часа
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля Песков заявил, что состав российской переговорной группы по Украине не изменился
Москва
21 июля 2025 / 14:19
Котировки
USD
21/07
78.3129
0.0000
EUR
21/07
91.0821
0.0000
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
21 июля 2025 / 13:59
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
21 июля 2025 / 12:39
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
21 июля 2025 / 10:52
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Азербайджан / Политика / Евразийский союз / Геополитика
Политика
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
21 июля 2025 / 12:39
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт

Азербайджанская сторона видит огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 19 июля на III Шушинском глобальном медиафоруме. "Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнёрство имеет богатую историю", - заявил Алиев. По его словам, американский президент Дональд Трамп "активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе".

"Он (Трамп - ред.) делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, в будущем мы услышим еще больше хороших новостей", — подчеркнул глава Азербайджана.

Алиев также сообщил, что Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау. «Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: «следствие продолжается». Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции».

На полях форума Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также". Соответствующие видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). По его словам, это произошло на III Шушинском Глобальном медиафоруме. "Спасибо вам большое, продолжайте также", - говорит Алиев на опубликованном видео, принимая от журналистки шевроны украинских военных.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает, что «после победы над Арменией, после того, как произошло фактическое межгосударственное слияние с Турцией, и соответственно после того, как Азербайджан укрепил свои позиции в Закавказье и в Средней Азии, у Алиева появилась уверенность в собственных силах и желание разговаривать с Россией, как он считает, на равных.  Поэтому наверно сложно будет сейчас восстановить отношения в прежнем объеме между странами, хотя Россия очень заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном из чисто прагматических соображений.  Там реализуется проект создания транспортного коридора «Север-Юг», но сейчас, когда отношения дали трещину, я думаю, и такие масштабные проекты придется отложить на какое-то время. Либо искать другой маршрут, например, через Туркмению».

По словам эксперта, «есть надежда, что это все временное помутнение. Потому, что несмотря на прекрасные отношения с Турцией, Азербайджан по-прежнему заинтересован в развитии отношений с Россией.  Хотя бы потому, что в России живет огромное количество азербайджанцев. Поэтому когда пройдет какое-то время, страсти улягутся, есть шанс к тому, что отношения восстановятся, если не в прежнем объеме, то хотя бы в весьма значительном. А сейчас остается только ждать».              

Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
13:17
Песков заявил, что состав российской переговорной группы по Украине не изменился
12:59
В Москве установлен рекорд по количеству осадков для 21 июля
12:46
MAX стал самым популярным бесплатным приложением в AppStore
12:31
Российские ВС ночью ударили ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины
12:15
МРОТ в 2026 году может составить 27 093 рублей
11:59
ТАСС: новый раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в Стамбуле в конце недели
11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился ростом
11:31
В суде по делу о теракте в "Крокусе" примут участие около 150 потерпевших
11:17
После ЧП на станции Каменоломни с задержками идут свыше 50 поездов
10:55
Мишустин: Россия никогда не отвергала инвестиции дружественных стран
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения