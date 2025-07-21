После ЧП на станции Каменоломни с задержками идут свыше 50 поездов

После ЧП на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками осуществляют следование свыше 50 поездов формирования Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) и "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале РЖД.

Подчеркивается, что железнодорожники делают все возможное с целью сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Вместе с тем сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь пассажирам. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, более четырех часов - питанием.

"Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях. Ведется уведомление через СМС", - указали в холдинге.

Ранее в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД) информировали о том, что в результате падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошло возгорание. Для ликвидации пожара был привлечен пожарный поезд. Инцидент повлек за собой сбой графика движения пассажирских поездов.