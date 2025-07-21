В суде по делу о теракте в "Крокусе" примут участие около 150 потерпевших

Непосредственными участниками судебного процесса во 2-м Западном окружном военном суде станут не более 150 человек из 2,3 тыс. признанных потерпевшими в рамках уголовного дела в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, "из 2 300 человек в рассмотрении уголовного дела по существу о теракте в "Крокусе" в отношении 19 фигурантов выразили желание участвовать в судебном процессе порядка 150".

Дело о трагедии в "Крокусе" будет слушать коллегия из трех судей. Материалы дела составляют свыше 470 томов. В понедельник военный суд по итогам проведения предварительных слушаний должен определить дату рассмотрения дела по существу, а также здание, где будет проходить судебный процесс.

Вместе с тем перед судом остается открытым вопрос о проведении слушаний дела в открытом или закрытом для слушателей режиме.