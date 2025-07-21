Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июля 2025 / 14:19
КОТИРОВКИ
USD
21/07
78.3129
EUR
21/07
91.0821
Новости часа
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля Песков заявил, что состав российской переговорной группы по Украине не изменился
Москва
21 июля 2025 / 14:19
Котировки
USD
21/07
78.3129
0.0000
EUR
21/07
91.0821
0.0000
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
21 июля 2025 / 13:59
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
21 июля 2025 / 12:39
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
21 июля 2025 / 10:52
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился ростом
21 июля 2025 / 11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился ростом
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии торговой сессии 21 июля отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 1,13%, до 2 816,2 пункта, поднимаясь выше 2 800 пунктов впервые с 4 июля текущего года. Индекс РТС также рос на 1,13% - до 1 132,82 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опускался на 2,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,91 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 806,92 пункта (+0,8%), индекс РТС составлял 1 129,11 пункта (+0,8%). Курс китайской валюты незначительно ускорил снижение и составлял 10,898 рубля (-3,95 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую данные и сведения из внебиржевых торгов.

Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
13:17
Песков заявил, что состав российской переговорной группы по Украине не изменился
12:59
В Москве установлен рекорд по количеству осадков для 21 июля
12:46
MAX стал самым популярным бесплатным приложением в AppStore
12:31
Российские ВС ночью ударили ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины
12:15
МРОТ в 2026 году может составить 27 093 рублей
11:59
ТАСС: новый раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в Стамбуле в конце недели
11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился ростом
11:31
В суде по делу о теракте в "Крокусе" примут участие около 150 потерпевших
11:17
После ЧП на станции Каменоломни с задержками идут свыше 50 поездов
10:55
Мишустин: Россия никогда не отвергала инвестиции дружественных стран
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения