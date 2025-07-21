Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился ростом

Российский рынок акций на открытии торговой сессии 21 июля отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 1,13%, до 2 816,2 пункта, поднимаясь выше 2 800 пунктов впервые с 4 июля текущего года. Индекс РТС также рос на 1,13% - до 1 132,82 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опускался на 2,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,91 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 806,92 пункта (+0,8%), индекс РТС составлял 1 129,11 пункта (+0,8%). Курс китайской валюты незначительно ускорил снижение и составлял 10,898 рубля (-3,95 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую данные и сведения из внебиржевых торгов.