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Политика
ТАСС: новый раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в Стамбуле в конце недели
21 июля 2025 / 11:59
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС
Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, предположительно, состоится в Стамбуле в конце этой недели. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
По данным собеседника агентства, "речь идет о конце недели, даты уточняются".
Ранее стало известно, что Стамбул останется площадкой для переговоров между Москвой и Киевом.
Некоторое время назад Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале информировал о том, что с предложением к российской стороне провести очередной раунд переговоров на текущей неделе выступил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
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