ТАСС: новый раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в Стамбуле в конце недели

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, предположительно, состоится в Стамбуле в конце этой недели. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, "речь идет о конце недели, даты уточняются".

Ранее стало известно, что Стамбул останется площадкой для переговоров между Москвой и Киевом.

Некоторое время назад Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале информировал о том, что с предложением к российской стороне провести очередной раунд переговоров на текущей неделе выступил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.