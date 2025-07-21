Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июля 2025 / 14:19
КОТИРОВКИ
USD
21/07
78.3129
EUR
21/07
91.0821
Новости часа
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля Песков заявил, что состав российской переговорной группы по Украине не изменился
Москва
21 июля 2025 / 14:19
Котировки
USD
21/07
78.3129
0.0000
EUR
21/07
91.0821
0.0000
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
21 июля 2025 / 13:59
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
21 июля 2025 / 12:39
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
21 июля 2025 / 10:52
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
МРОТ в 2026 году может составить 27 093 рублей
21 июля 2025 / 12:15
МРОТ в 2026 году может составить 27 093 рублей
© Эрик Романенко/ ТАСС

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году в размере 27 093 рубля. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков при общении с журналистами.

"Действующие подходы к установлению МРОТ позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по его опережающему росту. С учетом нынешнего уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Так, рост МРОТ составит 20,7%, то есть - выше инфляции", - отметил он.

Согласно данным Минтруда, повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн российских граждан. На сегодняшний день МРОТ составляет 22 440 рублей.

Уровень минимального размера оплаты труда ежегодно определяется правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной зарплаты за минувший год.

Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
13:17
Песков заявил, что состав российской переговорной группы по Украине не изменился
12:59
В Москве установлен рекорд по количеству осадков для 21 июля
12:46
MAX стал самым популярным бесплатным приложением в AppStore
12:31
Российские ВС ночью ударили ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины
12:15
МРОТ в 2026 году может составить 27 093 рублей
11:59
ТАСС: новый раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в Стамбуле в конце недели
11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился ростом
11:31
В суде по делу о теракте в "Крокусе" примут участие около 150 потерпевших
11:17
После ЧП на станции Каменоломни с задержками идут свыше 50 поездов
10:55
Мишустин: Россия никогда не отвергала инвестиции дружественных стран
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения