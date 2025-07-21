МРОТ в 2026 году может составить 27 093 рублей

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году в размере 27 093 рубля. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков при общении с журналистами.

"Действующие подходы к установлению МРОТ позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по его опережающему росту. С учетом нынешнего уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Так, рост МРОТ составит 20,7%, то есть - выше инфляции", - отметил он.

Согласно данным Минтруда, повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн российских граждан. На сегодняшний день МРОТ составляет 22 440 рублей.

Уровень минимального размера оплаты труда ежегодно определяется правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной зарплаты за минувший год.