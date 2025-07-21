Российские ВС ночью ударили ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины

Российские войска прошедшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов", - следует из сообщения.

Уточняется, что ВС РФ атаковали высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Кроме того, удары были нанесены ударными беспилотниками.

Цель удара была достигнута, все заданные объекты поражены, добавили в российском оборонном ведомстве.