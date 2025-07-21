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MAX стал самым популярным бесплатным приложением в AppStore
21 июля 2025 / 12:46
MAX стал самым популярным бесплатным приложением в AppStore
© carballo/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Цифровая платформа Max стала самым популярным бесплатным приложением в AppStore и вошла в первую тройку в аналогичном списке в Google Play, отмечает ТАСС.

С вечера 19 июля MAX поднялся в списке приложений российского Google Play на семь позиций и удерживает там второе место среди сервисов для коммуникации, опережая Telegram и WhatsApp.

В AppStore (также в российском сегменте) в начале текущего месяца MAX оказался самым скачиваемым приложением среди соцсетей. 

Max - отечественая цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. 

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