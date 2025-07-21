Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля

Вмешательство США во внутренние дела других государств является недопустимым, поскольку наносит ущерб их суверенитету. Об этом заявил 19 июля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Глава государства направил слова поддержки судьям Федерального верховного суда республики, в отношении которых власти США ранее ввели визовые ограничения из-за продолжающегося судебного процесса над экс-лидером Бразилии Жаиром Болсонару. Политика обвиняют в попытке госпереворота в конце 2022 года.

«Выражаю солидарность и поддержку судьям Верховного суда, пострадавшим от очередной произвольной и совершенно необоснованной меры правительства Соединенных Штатов, - отметил президент в соцсети X. - Вмешательство одной страны в систему правосудия другой недопустимо и наносит ущерб основным принципам уважения между народами и суверенитета». Лула да Силва подчеркнул, что никакие угрозы США не заставят руководство Бразилии пренебречь верховенством закона.

Ранее Лула да Силва заявил в ответ на выпады Трампа, что американские избиратели сделали выбор в пользу действующего лидера США Дональда Трампа на выборах в 2024 году, чтобы он исполнял обязанности главы Белого дома, а не императора всего мира. Об этом заявил. "Мы не должны допустить, чтобы президент Трамп забыл о том, что его избрали для управления Соединенными Штатами, а не для того, чтобы быть императором всего мира", - заявил он в интервью CNN.

Бразильский лидер сказал, что президент США разрушает двусторонние отношения, которые существуют в течение 200 лет. Ранее Трамп объявил о введении на бразильские товары пошлин в размере 50% с 1 августа. "Было бы гораздо лучше сначала договориться, а после прийти к возможному соглашению", - подчеркнул Лула да Силва. При этом ранее глава бразильской администрации уже пообещал ответить зеркально в случае, если Белый дом не отменит свое решение о тарифах.

Генеральный директор Латиноамериканского центра им. Уго Чавеса Егор Лидовской считает, что «угроза Трампа вполне может быть реализована. Трамп ждет, что Лула да Сильва пойдет на попятную и выполнит все условия Трампа. Но бразилец верен своим принципам и демонстрирует ужесточение риторики по отношению к Трампу. Он консолидирует вокруг себя страну против попыток вмешательства в дела Бразилии, а политика Трампа - это политика вмешательства. На этом фоне проходят обыски у Больсанару, находятся новые доказательства его причастности к попыткам госпереворота, и Лула да Сильва от своей позиции не отступает. Поэтому в такой ситуации Трамп, скорее всего, будет вынужден реализовать свою угрозу, кроме того, для Трампа крайне важно сместить бразильского президента. Все эти придирки по поводу Больсанару - это конечно не забота о бывшем президенте Бразилии, который, безусловно, является ставленником Трампа. Целью является Лула да Сильвы, а Больсанару - лишь средство для этого. Поэтому Трамп введет свои штрафные тарифы, и это не торговый спор, а вопрос политический».

По словам эксперта, «безусловно, перспектива реального ухудшения отношений между странами есть. В Бразилии в 2026 году выборы, и Трамп будет у власти в этот период, поэтому он будет делать все для того, чтобы Лула да Сильва на этих выборах не выиграл. И Трамп будет вмешиваться во внутреннюю политику Бразилии, причем это могут быть разные варианты, начиная от пошлин и санкций и заканчивая попытками государственного переворота с помощью тех же людей Больсанару».