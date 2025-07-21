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Общество
В Москве установлен рекорд по количеству осадков для 21 июля
21 июля 2025 / 12:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
В Москве в понедельник выпало рекордное с 1879 года количество осадков. Об этом информировала метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"Дождь в Москве продолжается. За период с 9 до 12 часов 21 июля в столице выпало: в районе метеостанции ТСХА 30,8 мм, на МКАД-24 - 32,5 мм, в Коньково 39,4 мм, на Варшавском шоссе 57,3 мм. Сегодняшний день войдет в летопись как самый дождливый с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году", - отметила специалист.
Данные об окончательных цифрах количества осадков в Москве и области будут доступны после 21:00.
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