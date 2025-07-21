Песков заявил, что состав российской переговорной группы по Украине не изменился

Состав делегации РФ на переговорах по теме украинского урегулирования остается прежним. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С российской стороны в переговорной группе нет никаких изменений", - сказал он при общении с журналистами.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Некоторое время назад источник, близкий к российской переговорной группе, сообщил ТАСС, что Киев предложил Москве провести очередной раунд переговоров в конце текущей недели в Стамбуле.