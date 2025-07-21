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Политика
Песков заявил, что состав российской переговорной группы по Украине не изменился
21 июля 2025 / 13:17
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Состав делегации РФ на переговорах по теме украинского урегулирования остается прежним. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"С российской стороны в переговорной группе нет никаких изменений", - сказал он при общении с журналистами.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Некоторое время назад источник, близкий к российской переговорной группе, сообщил ТАСС, что Киев предложил Москве провести очередной раунд переговоров в конце текущей недели в Стамбуле.
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