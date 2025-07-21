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FIDE допустила россиянок к участию в командном чемпионате мира
21 июля 2025 / 13:32
FIDE допустила россиянок к участию в командном чемпионате мира
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российскую женскую сборную к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.

"Согласно политике FIDE, ориентированной на соблюдение рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), и практикой ряда международных спортивных федераций, совет FIDE одобрил участие команды спортсменок из России в женском командном чемпионате мира 2025 года под флагом FIDE при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК. Такое решение основано на резолюции FIDE от января 2025 года, которая разрешила нейтральным командам "уязвимых групп" (юношей и спортсменов с ограниченными возможностями) участвовать в командных соревнованиях. Все такие команды должны выступать без национальной символики", - говорится в сообщении.

Турнир состоится в ноябре 2025 года в испанском Линаресе.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 16 марта 2022 года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В январе текущего года FIDE допустила российские и белорусские юношеские команды к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.

Командный женский чемпионат мира проводится с 2007 года. Сборная России - двукратный чемпион (2017, 2021) и пятикратный серебряный призер (2007, 2009, 2011, 2015, 2019) турнира. В 2013 году россиянки взяли бронзу.

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