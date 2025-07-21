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Политика
Правящая в Японии коалиция потерпела поражение на парламентских выборах
21 июля 2025 / 13:44
Правящая в Японии коалиция потерпела поражение на парламентских выборах
© EPA/ KIMIMASA MAYAMA/ТАСС

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" после прошедших 20 июля выборов потеряла большинство кресел в верхней палате парламента. Соответствующие данные приводят региональные и областные избирательные комиссии.

Это уже второе поражение для правящего блока во главе с премьер-министром Сигэру Исибой - осенью 2024 года он потерял большинство в ключевой нижней палате парламента, но из-за разногласий в рядах оппозиции ему удалось сформировать правительство меньшинства и остаться у власти. ЛДП и "Комэйто", которым для сохранения большинства в палате необходимо было получить 51 место, смогли закрепить за собой лишь 47 из стоявших на кону мандатов - по итогам этих выборов правящий блок потерял сразу 28 мест в верхней палате. Так, у коалиции под предводительством Исибы теперь всего 122 места в верхней палате парламента, насчитывающей 248 депутатских кресел.

Главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия под руководством бывшего премьера Ёсихико Ноды на прошедших выборах получила 22 место, доведя общее число мандатов до 38. Наиболее впечатляющий результат показала националистически настроенная Партия участия в политике, которая получила сразу 14 новых мест в парламенте (до этого у нее было только 1). Вместе с тем улучшила свои позиции и Народно-Демократическая партия, получив 17 новых мест и доведя общее число своих мандатов до 22. 

Сам Исиба признал, что на выборах правящий блок получил серьезный урок, из которого предстоит извлечь выводы.

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