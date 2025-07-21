Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 397 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 397 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и снаряд РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 397 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

За все время проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 287 танков и других боевых бронемашин, 1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ, указали в МО РФ.