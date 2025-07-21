Встреча представителей России, Китая и Ирана состоится в Тегеране 22 июля

Трехсторонняя встреча представителей России, Ирана и Китая состоится в Тегеране 22 июля, основными темами будут ядерная программа исламской республики и угрозы "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) задействовать механизм snapback, предполагающий возвращение санкций СБ ООН. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.

"Во вторник, 22 июля, в Тегеране пройдет трехсторонняя встреча между Ираном, Китаем и Россией, одной из главных тем которой станет обсуждение ядерной проблемы, в частности вопроса о возобновлении санкций", - отметил он.

Багаи обратил внимание на совпадение позиций Ирана, России и Китая по многим международным вопросам. "Россия и Китай являются участниками СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), а также постоянными членами Совета Безопасности ООН и могут играть свою роль в любом процессе, происходящем в Совете Безопасности", - указал он.

По словам дипломата, Тегеран, Москва и Пекин в течение последнего года провели "конструктивные консультации" по вопросу возможного восстановления санкций СБ ООН против Ирана. "Мы постоянно консультируемся с этими странами, чтобы найти решения, позволяющие предотвратить введение в действие данного механизма или смягчить его последствия. Возвращение санкций, снятых в рамках СВПД, не имеет оснований с юридической, логической, моральной и политической точек зрения", - подчеркнул он.

Ожидается, что 25 июля Иран и представители стран "евротройки" проведут в Стамбуле переговоры, посвященные урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана.