Песков: меморандумы Москвы и Киева являются диаметрально противоположными

Переговорным группам Москвы и Киева по украинскому урегулированию предстоит объемная дипломатическая работа, поскольку меморандумы двух стран диаметрально противоположны. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые на нынешнем этапе являются совершенно диаметрально противоположными. В этой связи стороны ждет большая дипломатическая работа", - отметил он.

Российский меморандум по урегулированию, переданный украинской делегации на переговорах в Стамбуле, предполагает нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории.

В первом разделе документа отражены "основные параметры окончательного урегулирования". Второй раздел, посвященный условиям прекращения огня, содержит два варианта развития событий. В нем, в частности, одним из условий значится амнистия со стороны Киева "политзаключенных" и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Третий раздел определяет последовательность шагов и сроки их реализации.