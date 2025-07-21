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От Таджикистана на "Интервидении" выступит Фаррух Хасанов
21 июля 2025 / 14:47
От Таджикистана на "Интервидении" выступит Фаррух Хасанов
© bbernard/ Shutterstock/ Fotodom/ТАСС

Таджикистан на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который состоится в Москве в сентябре, представит Фаррух Хасанов. Об этом объявила министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён в ходе пресс-конференции.

"Таджикистан получил приглашение принять участие в этом конкурсе. Мы уже решили, кто будет участвовать от нашей страны - это Фаррух Хасанов", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам министра, Хасанов уже приступил к подготовке к "Интервидению", а представители организаторов конкурса скоро посетят Таджикистан.

Фаррух Хасанов известен не только в Таджикистане, но и в других странах СНГ. Он родился в Душанбе в 1998 году. В 2019 году стал финалистом конкурса Central Asia's Got Talent, а в 2023 году - выиграл вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия-1".

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