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Политика
Посол Израиля в России Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре
21 июля 2025 / 14:57
© Софья Сандурская/ ТАСС
Посол Израиля в Москве Симона Гальперин, предположительно, досрочно завершит свою миссию в октябре текущего года. Об этом со ссылкой на диппредставительство еврейского государства сообщает ТАСС.
"Ожидается, что госпожа посол уедет в октябре. Новая кандидатура пока не согласована", - говорится в сообщении.
Уточняется, что завершение миссии Гальперин связано с новым назначением. Она возглавит европейский департамент МИД Израиля и будет заместителем гендиректора дипведомства.
Гальперин стала послом Израиля в России в ноябре 2024 года. Она родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля с 1993 года.
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