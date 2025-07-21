Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июля 2025 / 17:22
КОТИРОВКИ
USD
21/07
78.3129
EUR
21/07
91.0821
Новости часа
Турция рассчитывает на устранение политических барьеров для вступления в ЕС Цена золота впервые с 23 июня превысила $3 400 за тройскую унцию
Москва
21 июля 2025 / 17:22
Котировки
USD
21/07
78.3129
0.0000
EUR
21/07
91.0821
0.0000
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
21 июля 2025 / 13:59
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
21 июля 2025 / 12:39
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
21 июля 2025 / 10:52
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Посол Израиля в России Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре
21 июля 2025 / 14:57
Посол Израиля в России Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре
© Софья Сандурская/ ТАСС

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин, предположительно, досрочно завершит свою миссию в октябре текущего года. Об этом со ссылкой на диппредставительство еврейского государства сообщает ТАСС.

"Ожидается, что госпожа посол уедет в октябре. Новая кандидатура пока не согласована", - говорится в сообщении.

Уточняется, что завершение миссии Гальперин связано с новым назначением. Она возглавит европейский департамент МИД Израиля и будет заместителем гендиректора дипведомства.

Гальперин стала послом Израиля в России в ноябре 2024 года. Она родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля с 1993 года. 

Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
17:14
Турция рассчитывает на устранение политических барьеров для вступления в ЕС
16:57
Цена золота впервые с 23 июня превысила $3 400 за тройскую унцию
16:42
Песков: в отношениях России и Азербайджана настал сложный период
16:29
Al Jazeera: не менее 115 палестинцев погибли в секторе Газа за минувшие сутки
16:15
Трамп распространил сгенерированное ИИ видео с арестом Обамы
15:58
Увеличенные ежемесячные выплаты охватят 147 матерей-героинь
15:45
Стало известно о 19 погибших при крушении самолета ВВС Бангладеш
15:32
Песков считает возможной встречу Путина и Трампа в КНР в сентябре
15:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 260 военных
14:57
Посол Израиля в России Гальперин досрочно завершит свою миссию в октябре
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения