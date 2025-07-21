Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 260 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Потери противника а зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 190 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 230, "Юг" - до 140, "Центр" - до 425, на направлении "Восток" - до 215 и "Днепр" - до 60 военнослужащих соответственно, уточнили в МО РФ.