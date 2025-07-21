Песков считает возможной встречу Путина и Трампа в КНР в сентябре

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине во время сентябрьских мероприятий по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией возможна. Однако пока нет информации о том, что американский лидер планирует поездку в Китай, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к поездке в Пекин. Она действительно есть в повестке у президента России. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается в Пекин", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга для журналистов.

"Если так случится, что он тоже там окажется, то нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", - отметил Песков.

Ранее британская газета The Times информировала о том, будто на сентябрьских торжествах в честь окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров сразу трех стран-победительниц - России, Китая и США.

Китай планирует широко отмечать 80-летие победы, и Путин уже получил приглашение посетить народную республику в эти дни.