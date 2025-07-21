Стало известно о 19 погибших при крушении самолета ВВС Бангладеш

В результате крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке погибли не менее 19 человек. Об этом информировал гендиректор пожарной службы генерал Мухаммад Захед Камаль.

По его данным, к настоящему времени подтверждена гибель 19 человек. "Более 150 человек с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницы по всей столице", - сказал он при общении с журналистами.

Среди пострадавших в большинстве учащиеся колледжа, на территорию которого рухнуло воздушное судно. Им от 9 до 18 лет, большинство получили ожоги. Состояние многих оценивается как критическое.