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Общество
Стало известно о 19 погибших при крушении самолета ВВС Бангладеш
21 июля 2025 / 15:45
© REUTERS/ Stringer/ТАСС
В результате крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке погибли не менее 19 человек. Об этом информировал гендиректор пожарной службы генерал Мухаммад Захед Камаль.
По его данным, к настоящему времени подтверждена гибель 19 человек. "Более 150 человек с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницы по всей столице", - сказал он при общении с журналистами.
Среди пострадавших в большинстве учащиеся колледжа, на территорию которого рухнуло воздушное судно. Им от 9 до 18 лет, большинство получили ожоги. Состояние многих оценивается как критическое.
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