Увеличенные ежемесячные выплаты охватят 147 матерей-героинь

Проект закона, предполагающий уравнивание прав матерей-героинь в социальных гарантиях с Героями Труда охватит по меньшей мере 147 женщин, которые уже имеют такое звание. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов в ходе заседания комитета Госдумы по труду.

Некоторое время назад правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уравнивании прав матерей-героинь в социальных гарантиях с Героями Труда. Согласно документу, женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату, размер которой составляет 72 тыс. рублей. Кроме того, каждая вышедшая на пенсию мать-героиня будет получать дополнительную выплату в размере 36,5 тыс. рублей.

"На сегодняшний день уже 147 человек уже имеют звание. В дальнейшем ожидаем увеличение числа женщин, которые будут удостаиваться такого звания, по прогнозам, ежегодно в среднем 40 человек", - отметил Пудов.