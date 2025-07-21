Трамп распространил сгенерированное ИИ видео с арестом Обамы

Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Соц. сети видеоролик, созданный при помощи искусственного интеллекта (ИИ), на котором сотрудники ФБР задерживают бывшего американского лидера Барака Обаму.

Видео начинается с выступления Обамы, который заявляет, что "никто, особенно президент, не выше закона". Затем в ролике появляется ряд демократов, включая экс-президента США Джо Байдена и бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Позже Трамп и Обама сидят вместе, в помещение заходят сотрудники ФБР и надевают наручники на экс-главу Белого дома. В этот момент Трамп улыбается, а на фоне играет песня YMCA группы Village People, которая считается визитной карточкой политика. Видео завершается тем, что Обама в оранжевом комбинезоне оказывается в тюремной камере.

Некоторое время назад Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года. По утверждению нынешнего главы вашингтонской администрации, директор национальной разведки США Тулси Габбард и первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс "фантастическим образом высказались о необходимости преследования Обамы и бандитов, которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня".