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Al Jazeera: не менее 115 палестинцев погибли в секторе Газа за минувшие сутки
21 июля 2025 / 16:29
Al Jazeera: не менее 115 палестинцев погибли в секторе Газа за минувшие сутки
© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Не менее 115 палестинцев погибли по всей Газе за минувшие сутки, включая 92 человек, которые были убиты при попытке получить продовольственную помощь в пунктах ее распределения. Об этом информировал катарский канал Al Jazeera.

Сообщается, что военные убили 79 человек, ожидавших помощи на контрольно-пропускном пункте Зиким на севере анклава и еще 13 человек в пунктах распределения помощи в Рафахе и Хан-Юнисе на юге сектора. Вместе с тем органы здравоохранения Газы сообщили о 19 смертях от голода за последний день.

Ранее Al Jazeera отмечала со ссылкой на Минздрав Газы, что отделения неотложной помощи больниц сектора переполнены беспрецедентным количеством голодающих людей.

18 мая Израиль объявил о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее цель - окончательный разгром палестинского радикального движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о намерении взять под контроль всю территорию сектора.

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