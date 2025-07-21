Песков: в отношениях России и Азербайджана настал сложный период

Отношения России и Азербайджана имеют прочную основу, но сегодня переживают непростой период. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас мы наблюдаем один из них", - сказал он в беседе с журналистами.

Вместе с тем представитель Кремля выразил надежду, что этот период пройдет, поскольку "сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду".

В конце прошлого месяца в Екатеринбурге задержали представителей азербайджанской диаспоры по обвинению в тяжких преступлениях. Азербайджан выразил протест в связи с якобы применением насилия правоохранителей в адрес преступников. Позже Баку отменил все культурные мероприятия по линии РФ, а также задержал российских журналистов СМИ "Sputnik Азербайджан". 18 июля власти Азербайджана заявили, что воздержатся от участия в заседании Экономического совета СНГ в Москве.