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Экономика
Цена золота впервые с 23 июня превысила $3 400 за тройскую унцию
21 июля 2025 / 16:57
© Akos Stiller/ Bloomberg via Getty Images/ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 16:45 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,3% и торговалась на уровне $3 401,3 за тройскую унцию. К 16:49 мск цена драгметалла ускорила рост до $3 402,6 за унцию (+1,34%).
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