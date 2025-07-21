Цена золота впервые с 23 июня превысила $3 400 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 16:45 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,3% и торговалась на уровне $3 401,3 за тройскую унцию. К 16:49 мск цена драгметалла ускорила рост до $3 402,6 за унцию (+1,34%).