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Турция рассчитывает на устранение политических барьеров для вступления в ЕС
21 июля 2025 / 17:14
Турция рассчитывает на устранение политических барьеров для вступления в ЕС
© AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool/ТАСС

Турция рассчитывает на устранение Европейским союзом политических барьеров на пути ее евроинтеграции. С соответствующим заявлением выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT Haber.

"Переговоры о членстве Турции в Евросоюзе не должны ждать ни одного дня для их продвижения вперед. Эти события должны произойти уже сегодня. Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы по-прежнему твердо привержены полноправному членству в сообществе. Если ЕС подойдет к этому вопросу стратегически и дальновидно, не будет никаких препятствий для того, чтобы они предприняли немедленные шаги. Политические преграды в отношении Турции должны быть устранены в срочном порядке. Мы рассчитываем, что страны ЕС будут поддерживать отношения с Турцией на справедливой и равноправной основе", - сказал Эрдоган.

По его словам, необходимость принятия Турции в ЕС также диктуют события на Европейском континенте и вокруг него. "Турция - это последний выход перед мостом для Евросоюза. Мир меняется, Европа уже изменилась. Избавление от влияния устаревших и навязчивых политических понятий может стать шагом, который позволит ЕС вступить в новую эру. Как Турция мы готовы к полноправному членству в ЕС", - подчеркнул турецкий лидер.

Турция добивается присоединения к Европейскому союзу в качестве полноправного члена с 2005 года. Одним из камней преткновения в переговорном процессе стала кипрская проблема. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что членство в ЕС является стратегической целью страны, при этом Анкара выступает против увязывания вопроса ее приема в сообщество с проблемой урегулирования на Кипре. 

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