Фильм "Плагиатор" вновь стал лидером кинопроката в России и СНГ

Российская комедия "Плагиатор" режиссера Антона Мегердичева вновь возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 32,2 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 17 по 20 июля.

Картина рассказывает историю музыканта, который попадает в 1991 год и выдает хиты разных лет за свои песни. Роли в фильме исполнили Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Виталий Кищенко, Ирина Пегова и другие.

На второй строчке рейтинга расположилась семейная российская комедия "Не одна дома - 2", собравшая 30,2 млн рублей за выходные. Роли в фильме сыграли Милана Хаметова, Dava, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Сергей Пукита, Ева Смирнова, Марк-Малик Мурашкин и другие.

Третьим стал фильм "На деревню дедушке", собравший 28,8 млн рублей. Роли в картине исполнили Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Алиса Руденко, Мирон Лебедев, Александр Ильин и другие.