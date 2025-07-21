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Мерц считает нецелесообразным введение контрмер ЕС на пошлины США
21 июля 2025 / 17:41
Мерц считает нецелесообразным введение контрмер ЕС на пошлины США
© Omar Havana/ Getty Images/ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что встречные меры Евросоюза на американские пошлины на нынешнем этапе нецелесообразны для достижения целей переговоров об урегулировании торгового спора между ЕС и США. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус в беседе с журналистами.

"Канцлер ФРГ не считает вступление в силу ответных мер на данном этапе подходящим для достижения цели переговоров. Именно поэтому он полагает, что время до конца текущего месяца следует использовать для переговоров. Безусловно, это также содержит в себе послание о том, что необходимо быть готовым к периоду после конца июля", - сказал он. Именно этот вопрос сегодня обсуждается между Еврокомиссией и государствами - членами ЕС, добавил Корнелиус.

Переговоры, по его словам, идут интенсивно, ими занимается ЕК. Вместе с тем представитель кабмина ФРГ отметил, что Мерц на выходных обсуждал вопрос пошлин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, лидеры затронут эту тему 23 июля в ходе визита французского лидера в Германию. "Президент Макрон приезжает 23 июля в Берлин, и можете быть уверены, что это станет темой обсуждения", - указал Корнелиус.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о применении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в этой связи отметила, что данные пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа.

Со своей стороны, еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но одновременно уже подготовил список экспортных товаров США на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не будут иметь результата. 

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