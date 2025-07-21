Мерц считает нецелесообразным введение контрмер ЕС на пошлины США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что встречные меры Евросоюза на американские пошлины на нынешнем этапе нецелесообразны для достижения целей переговоров об урегулировании торгового спора между ЕС и США. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус в беседе с журналистами.

"Канцлер ФРГ не считает вступление в силу ответных мер на данном этапе подходящим для достижения цели переговоров. Именно поэтому он полагает, что время до конца текущего месяца следует использовать для переговоров. Безусловно, это также содержит в себе послание о том, что необходимо быть готовым к периоду после конца июля", - сказал он. Именно этот вопрос сегодня обсуждается между Еврокомиссией и государствами - членами ЕС, добавил Корнелиус.

Переговоры, по его словам, идут интенсивно, ими занимается ЕК. Вместе с тем представитель кабмина ФРГ отметил, что Мерц на выходных обсуждал вопрос пошлин с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, лидеры затронут эту тему 23 июля в ходе визита французского лидера в Германию. "Президент Макрон приезжает 23 июля в Берлин, и можете быть уверены, что это станет темой обсуждения", - указал Корнелиус.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о применении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в этой связи отметила, что данные пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа.

Со своей стороны, еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но одновременно уже подготовил список экспортных товаров США на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не будут иметь результата.