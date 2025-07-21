На территории Молдавии в августе пройдут военные учения "Огненный щит - 2025" с участием США и Румынии. Соответствующее сообщение распространило Минобороны страны.

"С 4 по 18 августа 2025 года в учебных центрах Национальной армии пройдут ежегодные учения "Огненный щит - 2025". Начиная с 2015 года традиционно учения "Огненный щит" предоставляют молдавским военнослужащим возможность подготовки совместно с румынскими и американскими коллегами", - следует из сообщения, размещенного на сайте Минобороны республики. Население страны информировали о том, что в ходе маневров по дорогам будет перемещаться военная техника.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках индивидуального плана. Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от отраженного в конституции нейтралитета и присоединиться к НАТО.

В Молдавии была утверждена программа перехода на стандарты НАТО, а также принята новая стратегия национальной безопасности, в которой главной угрозой республики обозначена Россия. Несмотря на экономический кризис, республика нарастила военный бюджет и начала переоснащение армии при содействии США, ЕС и НАТО. Эти шаги повлекли обеспокоенность властей Приднестровья, а также критику со стороны оппозиции.