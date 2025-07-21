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Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры о строительстве нового нефтепровода
21 июля 2025 / 18:13
Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры о строительстве нового нефтепровода
© EPA-EFE/ Tibor Illyes/ТАСС

Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры о строительстве нефтепровода между венгерской и сербской территориями для поставок российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи в режиме телеконференции с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович и первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

Сийярто отметил, что Венгрия во взаимодействии с Сербией осуществляет прокладку нефтепровода между двумя странами, пропускная способность которого составит до 5 млн тонн в год. "Для этого в Венгрии нужно построить 180 км нового трубопровода, и если все пойдет хорошо, то этот новый трубопровод будет введен в строй к 2027 году. Сегодня с министром энергетики Сербии и заместителем министра энергетики России мы обсудили возможность инвестиций в данный проект и нынешнее состояние подготовки к строительству", - приводит его слова агентство MTI.

Будапешт активно обсуждает с Белградом строительство нового нефтепровода с 2024 года, но о том, что в этих дискуссиях принимает участие Москва, стало известно впервые.

В феврале правительство Венгрии информировало о том, что в течение трех лет намерено вложить 320 млн евро в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из РФ по нефтепроводу "Дружба". Мощность магистрали составит порядка 5 млн тонн в год. Ранее стало известно, уже проведено технико-экономическое обоснование проекта, предусматривающее прокладку труб длиной 180 км в Венгрии и 120 км в Сербии, а также сооружение контрольно-измерительной станции на границе между двум странами.

Реализацией проекта занимаются MOL и сербская компания Transnafta. Он будет иметь важное значение для обеих стран ввиду повышения стоимости транзита сырья Украиной и Хорватией. 

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