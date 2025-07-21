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Политика
Умеров продолжит возглавлять делегацию Украины на переговорах в Стамбуле
21 июля 2025 / 18:29
© Александр Рюмин/ ТАСС
Экс-министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров продолжит возглавлять делегацию на переговорах в Стамбуле. Об этом информировал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
"Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле останется Рустем Умеров. Ранее главой делегации также был Умеров, но в статусе министра обороны. Нынешний министр обороны Денис Шмыгаль в Стамбул не поедет", - указал он.
Некоторое время назад ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом ожидается в конце недели, площадкой для контактов останется Стамбул.
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