Путин назвал минимальную рождаемость, к которой нужно стремиться

Минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с руководителем Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

Бречалов рассказал главе государства, что на сегодняшний день вызовом для Удмуртии является задача по повышению рождаемости, коэффициент в регионе составляет 1,39.

"Немногим выше, чем в Приволжском федеральном округе, но ниже, чем в среднем по стране. Для нас это очень амбициозный вызов. К 2030 году коэффициент должен быть 1,6", - сказал он, обратив внимание, что наблюдается положительный тренд - с каждым годом число многодетных семей демонстрирует рост.

"Суммарный коэффициент рождаемости, безусловно, должен быть выше. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но должно быть хотя бы 2,1", - подчеркнул президент.