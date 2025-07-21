В Польше открыли крупнейшее месторождение нефти и газа

На северо-западе Польши на побережье Балтийского моря вблизи города Щецин найдено месторождение нефти и природного газа. Это крупнейшее в республике и одно из самых больших месторождений, открытых в Европе за последнее десять лет. Об этом информировала канадская компания-оператор Central European Petroleum (CEP).

"Согласно оценкам, разведанные запасы месторождения Wolin East содержат 22 млн тонн углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 млрд куб. м газа товарного качества", - сказано в заявлении пресс-службы CEP, передает агентство PAP. Отмечается, что совокупные запасы нефти оцениваются в 33 млрд тонн, газа - 27 млрд куб. м.

В феврале текущего года компания Central European Petroleum завершила бурение первой скважины Wolin East 1 на концессии Wolin. Концессия Wolin занимает площадь 593 кв км на северо-западе Польши.