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Президент РФ продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину
21 июля 2025 / 19:12
Президент РФ продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Вершинину.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2026 г. заместителю министра иностранных дел РФ Вершинину Сергею Васильевичу", - следует из текста указа.

Предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом он может быть продлен для госслужащих, замещающих должности определенных категорий, например, для руководителей высшей группы должностей.

24 июля Вершинину исполнится 71 год. Он начал работать в системе МИД в 1976 году, занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях. В должности замглавы МИД РФ Вершинин находится с 27 марта 2018 года. Владеет английским, арабским и французским языками. 

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