Российский бюджет в 2025 году предусматривает 8,5 млрд рублей для помощи Абхазии

В федеральном бюджете России в 2025 году для оказания финансовой помощи Республике Абхазия предусмотрено около 8,5 млрд рублей. Об этом заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

Представители Абхазии и России подводят промежуточные итоги программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2022-2025 годы.

"В 2025 году федеральный бюджет РФ предусматривает для оказания финансовой помощи Абхазии 8,5 млрд рублей, из них на цели социально-экономического развития - 5,4 млрд, а также на цели осуществления бюджетных инвестиций, поддержки инвестиционной деятельности - 3 млрд", - указал Назаров.

Вместе с тем, по его словам, в этом году Россия выделила Абхазии дополнительную помощь в размере 3 млрд рублей. В частности, за счет этих средств планируют профинансировать ремонт 22 дорог, на это заложен 1 млрд. Кроме того, на сегодняшний день есть еще 18 объектов в рамках инвестпрограммы, 16 из которых должны быть завершены в 2025 году.

Назаров отметил, что за счет 1,76 млрд рублей будут профинансированы переходящие с 2024 года обязательства. "Из них 975 млн рублей - на цели социально-экономического развития и 789 млн рублей - на реализацию инвестпрограммы. 200 млн - на проведение ремонта восстановительных работ в зданиях Национальной картинной галереи. 53 млн - это финансирование расходов, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты по 5 тыс. рублей учителям русского языка и литературы образовательных учреждений Абхазии начиная с этого года", - уточнил он.