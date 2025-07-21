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Общество
Константину Богомолову присвоено звание заслуженного деятеля искусств
21 июля 2025 / 19:44
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Владимир Путин своим указом присвоил художественному руководителю Театра на Малой Бронной Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ.
В среду, 23 июля, Богомолов отметит свой 50-летний юбилей.
Вместе с тем, согласно указу, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" глава государства наградил актера театра "Русская песня" заслуженного артиста РФ Вячеслава Манучарова.
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