Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июля 2025 / 20:27
КОТИРОВКИ
USD
21/07
78.3129
EUR
21/07
91.0821
Новости часа
В Дагестане 28 июля будет выходным в связи с Днем Конституции республики Процесс по делу о теракте в "Крокусе" пройдет в Мосгорсуде и начнется 4 августа
Москва
21 июля 2025 / 20:27
Котировки
USD
21/07
78.3129
0.0000
EUR
21/07
91.0821
0.0000
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
21 июля 2025 / 13:59
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
21 июля 2025 / 12:39
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
21 июля 2025 / 10:52
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Константину Богомолову присвоено звание заслуженного деятеля искусств
21 июля 2025 / 19:44
Константину Богомолову присвоено звание заслуженного деятеля искусств
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Владимир Путин своим указом присвоил художественному руководителю Театра на Малой Бронной Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ.

В среду, 23 июля, Богомолов отметит свой 50-летний юбилей.

Вместе с тем, согласно указу, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" глава государства наградил актера театра "Русская песня" заслуженного артиста РФ Вячеслава Манучарова. 

Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Конфликт между Трампом и Лула да Сильва – это политика, а не торговля
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Масштабные проекты с Азербайджаном придется отложить - эксперт
Израиль подбирается к хуситам
Израиль подбирается к хуситам
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
20:29
В Дагестане 28 июля будет выходным в связи с Днем Конституции республики
20:14
Процесс по делу о теракте в "Крокусе" пройдет в Мосгорсуде и начнется 4 августа
19:57
Рютте призвал страны НАТО закупать у США больше оружия для Киева
19:44
Константину Богомолову присвоено звание заслуженного деятеля искусств
19:29
Российский бюджет в 2025 году предусматривает 8,5 млрд рублей для помощи Абхазии
19:12
Президент РФ продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинину
18:58
В Польше открыли крупнейшее месторождение нефти и газа
18:42
Путин назвал минимальную рождаемость, к которой нужно стремиться
18:29
Умеров продолжит возглавлять делегацию Украины на переговорах в Стамбуле
18:13
Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры о строительстве нового нефтепровода
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения