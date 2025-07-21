Рютте призвал страны НАТО закупать у США больше оружия для Киева

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе заседания контактной группы по Украине в видеоформате призвал министров обороны государств альянса покупать у США больше оружия для Киева. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба военного блока по итогам заседания.

"Обращаясь к министрам обороны, генсек обратил внимание на инициативу, которую он с президентом США Дональдом Трампом объявил на прошлой неделе для усиления поддержки Украины путем предоставления новых американских военных возможностей Киеву с помощью инвестиций союзников в Канаде и Европе", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Рютте подчеркнул, что, покупая у Соединенных Штатов больше оружия для Украины, страны НАТО смогут обеспечить выполнение одновременно "трех задач, поставленных на июньском саммите альянса в Гааге: наращивать военные расходы, увеличивать военное производство и поддерживать Украину".

На прошлой неделе Трамп во время встречи с генсеком НАТО в Вашингтоне заявил, что США больше не будут передавать оружие для Украины бесплатно, а начнут поставлять вооружения, которые будут финансировать страны Европы и Канада.