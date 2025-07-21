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Процесс по делу о теракте в "Крокусе" пройдет в Мосгорсуде и начнется 4 августа
21 июля 2025 / 20:14
Процесс по делу о теракте в "Крокусе" пройдет в Мосгорсуде и начнется 4 августа
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Второй Западный окружной военный суд 4 августа в 11:00 мск приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, в результате которого погибли 149 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Уточняется, что процесс будет проходить в одном из зданий Мосгорсуда. Дело будет слушать коллегия из трех судей.

Как заявила адвокат Людмила Айвар, чья коллегия представляет в деле интересы 95 потерпевших, военный суд отказался рассматривать дело с участием коллегии присяжных заседателей. 

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