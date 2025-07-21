В Дагестане 28 июля будет выходным в связи с Днем Конституции республики

В Дагестане объявили 28 июля нерабочим днем в связи с празднованием Дня Конституции республики. Об этом информировало правительство региона.

"В 2025 году нерабочий праздничный день - День Конституции Республики Дагестан совпадает с выходным днем субботой. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Так, выходной день с субботы 26 июля переносится на понедельник, 28 июля 2025 года", - следует из распространенного властями сообщения.

День Конституции Республики Дагестан (26 июля) объявлен нерабочим днем указом Государственного совета Республики Дагестан от 18 июля 1995 года.