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Политика
ТАСС: переговоры Москвы и Киева могут пройти 24-25 июля
21 июля 2025 / 20:43
ТАСС: переговоры Москвы и Киева могут пройти 24-25 июля
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, "идет согласование на 24-25 июля".

Ранее сообщалось, что Стамбул останется площадкой переговоров между Москвой и Киевом. Другой источник ТАСС, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести очередной раунд переговоров на этой неделе.

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