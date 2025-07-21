ТАСС: переговоры Москвы и Киева могут пройти 24-25 июля

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, "идет согласование на 24-25 июля".

Ранее сообщалось, что Стамбул останется площадкой переговоров между Москвой и Киевом. Другой источник ТАСС, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести очередной раунд переговоров на этой неделе.