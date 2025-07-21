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Политика
ТАСС: переговоры Москвы и Киева могут пройти 24-25 июля
21 июля 2025 / 20:43
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС
Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, "идет согласование на 24-25 июля".
Ранее сообщалось, что Стамбул останется площадкой переговоров между Москвой и Киевом. Другой источник ТАСС, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести очередной раунд переговоров на этой неделе.
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