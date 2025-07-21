Шадаев даст разъяснения в Госдуме по законопроекту об экстремистских запросах

Главу Минцифры Максута Шадаева пригласили на заседание Госдумы, чтобы он дал разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Об этом со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента сообщает ТАСС.

"Соответствующее предложение председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил 21 июля на Совете Государственной думы", - говорится в сообщении.

Проект закона был внесен в октябре прошлого года группой депутатов и прошел первое чтение в январе 2025 года, второе - 17 июля.

Согласно документу, Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). За умышленный поиск в сети заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN, будет грозить штраф от 3 до 5 тыс. руб.