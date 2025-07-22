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Общество
Мишустин: власти заботятся о доступе россиян к качественным продуктам
22 июля 2025 / 10:16
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Власти РФ на постоянной основе принимают меры, чтобы гражданам были доступны качественные и разнообразные продукты питания. На это обратил внимание премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания о развитии экспорта зерна.
"По поручению президента правительство системно поддерживает агропромышленный комплекс. В первую очередь, для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, чтобы гражданам были доступны качественные, здоровые и разнообразные продукты питания. Базовые целевые показатели утвержденной главой государства доктрины в этой сфере выполняются. Отмечаем рост и по многим остальным", - указал глава кабмина.
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