Скончалась председатель Верховного суда Ирина Подносова

Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась в Москве в возрасте 71 года. Об этом со ссылкой на ее окружение сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, "Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни".

Верховный суд Подносова возглавила 17 апреля прошлого года после смерти Вячеслава Лебедева.