Супругу Трампа назвали причиной изменения его риторики в отношении Украины

Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон высказал мнение, что изменению риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины поспособствовала его супруга Мелания. Об этом пишет газета The Hill.

"Я рад, что президент изменил свою позицию в отношении Украины. Думаю, мы должны поблагодарить за это Меланию", - сказал он в интервью программе The Hill Sunday телеканала NewsNation.

Некоторое время назад британское издание The Times информировало о том, что Мелания Трамп повлияла на решение своего супруга о возобновлении поставок оружия Украине. Отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном на прошлой неделе, сам американский лидер заявил, что его жена занимает нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта.

Вместе с тем Трамп отметил, что его позиция совпадает с точкой зрения жены.

14 июля президент США заявил, что Вашингтон решил продолжить передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет финансировать такие поставки. CNN со ссылкой на источники указал, что, помимо комплексов Patriot, США могут также передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.