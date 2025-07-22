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В России на инфраструктуру для матерей и детей направят 147 млрд рублей
22 июля 2025 / 10:57
В России на инфраструктуру для матерей и детей направят 147 млрд рублей
© Сергей Булкин/ ТАСС

В России направят 147 млрд рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В рамках поездки в Читу он посетил Забайкальский краевой перинатальный центр. Находясь в медучреждении глава правительства обратил внимание, что на охране материнства и детства сфокусированы все ресурсы государства, соответствующие нацпроекты и программы.

"Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 млрд рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране", - отметил Мишустин.

По его словам, только на 2025 год в бюджете предусмотрено 26 млрд рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах и этот процесс продолжается.

"В целом мы продолжим мониторить эту ситуацию. Самое главное - это здоровье. Вы сегодня обрадовали цифрами по младенческой смертности - они у нас все ниже и ниже", - указал премьер при общении с главврачом перинатального центра Еленой Агафоновой.

Что касается именно Забайкальского края, в регионе будут переоснащены два перинатальных центра, подчеркнул он.

"Двести миллионов уже выделено, 137 млн выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр", - добавил Мишустин.

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