Сближение ЕС с Китаем откладывается

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В Брюсселе 24-25 июля пройдет саммит ЕС-КНР, приуроченный к 50-летию установления между ними дипломатических отношений. В его преддверии обе стороны попытались обозначить свои позиции и «навести мосты».

30 июня с визитом в Европу прибыл министр иностранных дел КНР и заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. За 6 дней он провел переговоры с лидерами Германии и Франции, руководством Еврокомиссии (ЕК), принял участие в работе 13-го стратегического диалога ЕС – КНР, 8-го стратегического диалога ФРГ – КНР и диалога на высоком уровне по развитию межнациональных связей во Франции. Такая насыщенная повестка показывает, что его визит планировался как масштабная попытка Китая, если не устранить существующие проблемы, то хотя бы сгладить их в год 50-летнего юбилея. На встречах с лидерами Германии и Франции Ван И открыто призывал собеседников содействовать изменению общей линии ЕС т.к. именно от их позиций во многом зависит политика Евросоюза. Кроме того текущие ограничения в большой степени сказываются именно на их бизнесе. Для Германии - это автомобильная и химическая промышленность, для Франции - авиастроение, атомная энергетика и зеленые технологии. И Ван И продемонстрировал заинтересованность Пекина в восстановлении конструктивных отношений с ними.

Руководство ЕС, со своей стороны, также попыталось обозначить свое видение ситуации в китайско-европейских отношениях. Но оно выбрало совсем иной подход. Глава ЕК Урсула фон ден Ляйен «выкатила» Поднебесной длинный список претензий и требований. По ее мнению, Пекин торгует нечестно, создавая за счет госсубсидирования «избыточные мощности». В итоге, китайские товары автоматически получают 20% ценовое преимущество, а это несправедливо и позволяет КНР захватывать рынки и уничтожать конкурентов. Из-за этого страдают ключевые отрасли европейской промышленности - от переработки полезных ископаемых до изготовления солнечных панелей. Правда, пытаясь смягчить свой претензии, она заявила, что речь не идет о разрыве связей, а лишь о снижении рисков. Еще одна из стратегических задач ЕС - добиться ослабления экспортных ограничений в Китай. «Чтобы наше партнерство развивалось, нам нужна настоящая перебалансировка: меньше рыночных искажений, избыточных производственных мощностей и открытый доступ для европейских компаний в КНР», - заявила она.

Отмечу, что у еврочиновников есть основания для беспокойства. Китай является крупнейшим торговым партнером ЕС по импорту (21,3%) и третьим по экспорту (8,3%). Взаимный товарооборот в 2024 г. между ЕС и Китаем составил 785,82 млрд долл. Из этой суммы на китайский экспорт пришлось 516,46 млрд. долл., а европейский — 269,36 млрд. долл. Как говориться – почувствуйте разницу. Поэтому, в сложившейся ситуации поддержка национальных производителей и защита внутреннего рынка воспринимаются Брюсселем прежде всего как сдерживание потока китайских товаров.

Пекином же схожие действия рассматриваются как стимулирование экспорта и обеспечиваемых им рабочих мест. Для КНР Европа – крупнейший экспортный рынок и Пекин не может позволить себе его потерять. И Ван И попытался успокоить европейских партнеров. Он выразил надежду, что отношения между ними не погрузятся в хаос, если Китай и Европейский союз будут придерживаться многосторонности. Кроме того, заявления Ван И, сделанные в ходе поездки по европейским столицам, показывают, что Китай пытается сблизиться с ЕС на фоне тарифной политики Трампа. Однако достичь прогресса пока не удалось.

Отчасти это обусловлено тем, что помимо экономических проблем, для ЕС есть еще одна больная проблема, уже политическая – взаимодействие КНР с Россией. Еврочиновники требуют прекратить «любую материальную поддержку российского военно-промышленного комплекса», имея при этом в виду обычную взаимную торговлю. Так 3 июля на встрече с Ван И в рамках 13-го заседания диалога ЕС – КНР глава европейской дипломатии Каей Каллас ультимативно призвала Пекин «снизить дисбаланс во взаимной торговле», потребовала отменить ранее введенные ограничения на экспорт в ЕС редкоземельных элементов, прекратить «нарушение прав человека» в КНР и, главное, «срочно прекратить любую материальную поддержку» России в контексте боевых действий на Украине, а также поддержать позицию ЕС по прекращению огня без предварительных условий. Однако Ван И отверг наличие проблемы редкоземельных металлов в отношениях Китая и ЕС. Кроме того, по данным South China Morning Post, он заявил Каллас, что Пекин военной и финансовой поддержки Москве не оказывает, иначе бы конфликт «уже завершился». И, поданным издания, Ван И якобы заявил Каллас, что Китай не заинтересован в поражении России в украинском конфликте, поскольку это может привести к усилению давления со стороны США на Азиатско-Тихоокеанский регион. Подтвердили это мнение и в китайском МИДе. В ответ на такие обвинения китайцы вежливо попросили еврочиновников умерить пыл. «Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против третьих сторон и не должно подвергаться их вмешательству».

Отмечу, что Китай всегда выступал против попыток ЕС политизировать российско-китайские связи. И в ходе своего визита Ван И призывал ЕС более объективно и рационально подходить к восприятию Китая, заявляя, что КНР никогда не была и не намерена становиться источником проблем для ЕС. Были сделаны и вполне конкретные уступки: на переговорах в Германии было объявлено, что европейские компании получат «фаст-трек» для доступа к китайским редкоземельным металлам, если подадут соответствующие заявки, а во Франции - что такие крупные производители коньяка, как Remy Cointreau, Pernod Ricard, и LVMH, не попадут под антидемпинговые пошлины, поскольку согласились с требованиями Китая повысить цены.

Но, пока эти шаги Китая остались без ответа и шестидневный тур Ван И не оправдал ожиданий. Надежды руководства КНР укрепить экономические связи с европейцами на фоне тарифного давления Дональда Трампа как на ЕС, так и Китай не оправдались. Руководство ЕС показало, что оно очень недовольны китайской экономической политикой и его поддержкой России. Кроме того, руководство ЕС, как показал последний саммит НАТО, решило пока «потерпеть» враждебную риторику Трампа и попытаться синхронизировать с ним свои действия, в том числе и в отношении Китая.

Так что сближение Китая с Евросоюзом, на которое рассчитывали в Пекине, пока не материализовалось. И руководство Поднебесной продемонстрировало свое недовольство - прямо в ходе поездки Ван И китайцы ввели 35% пошлины на ряд видов европейской алкогольной продукции. Кроме того, в Пекине предупредили о возможном сокращении программы саммита до одного дня. Если ранее планировалось, что Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретятся с Си Цзиньпином, посетят несколько городов, то теперь, по всей видимости, все может ограничиться только этой рабочей встречей.