Александр Пасечник, Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Странам Евросоюза после примерно двухмесячных проволочек 18 июля все же удалось согласовать 18-й пакет санкций против России. Едва ли здесь стремление к символизму цифр. Сперва Брюссель хотел «приурочить» этот раунд к 22 июня — к очередной годовщине нападения Германии на СССР, то есть к дате начала ВОВ. Но этому прежде всего помешали как перманентное сопротивление Братиславы и Будапешта, так и «Двенадцатидневная война» на Ближнем Востоке, которую 13 июня развязал Израиль, ударив ракетами по Ирану.

Ряд санкций носят фарсовый характер. Так, ограничения коснулись газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Проекты давно не работают, а три нитки из четырех вообще взорваны. Это «подстраховка» от давно закулисно обсуждаемого плана кооперации России и США по перезапуску трансбалтийских систем. При том, что это всего лишь слухи. Но Брюссель в панике от самой возможности роста поставок российского газа.

Однако некоторые пункты пакета могут оказать серьезное воздействие на российский нефтегазовый сектор. Так, появилась графа о модернизации механизма ценового «потолка» для российской нефти — он становится «плавающим». ЕС трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев, с возможностью внесения специальных изменений. Контроль возложен на Еврокомиссию.

Документ также запрещает доступ 105 судам к портам и услугам ЕС. Теперь в «черном списке» совокупно уже более 400 судов. Брюссель намерен системно бороться с перевозкой нефти прежде всего по Балтике. Стоит ждать новой «вспышки» заявлений о том, что нефть возят старые танкеры с ненадежным страховым покрытием.

Кроме того, санкции запрещают европейским компаниям покупку нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Это серьезная угроза - только совершенно не ясно, как ЕС намерен администрировать такие санкции. Под санкции также попал нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.

Евросоюз после принятия 18-го пакета санкций против России сразу же начал работать над следующим пакетом ограничительных мер, 19-м по счету. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. «Мы не приемлем полумер. Каждый новый пакет подтверждает наш сигнал - Украина не одинока», - заключил он. Короче, психологические сопровождение КИева.

Евробюрократия раздувает портфель санкций, несмотря на эффект «бумеранга», который ощущает экономика Старого Света. Однако политически мотивированное упрямство преобладает над экономическими соображениями.

Инициативы Словакии и Венгрии «сорвать» принятие пакета — ожидаемо не увенчались успехом, они в итоге были «перекуплены» гарантиями Брюсселя. Скажем, 15 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна получила от ЕК проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов, которые необходимы для того, чтобы страна согласилась с принятием очередного (18-го) пакета санкций. А уже 17 июля он заявил, что Братислава одобрит новые ограничения, поскольку «на данный момент все варианты исчерпаны, а сохранение позиции по блокированию угрожает республиканским интересам».

Москва прореагировала на пакет лаконичным объективным комментарием. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что адаптация национального ТЭК к санкциям за три года «состоялась», и что РФ «научилась жить в новых условиях».

Антироссийские санкции ЕС несколько затмили санкционные угрозы США. Хотя стратегическая роль США в санкционной политике Запада против Москвы все равно остается ключевой. 14 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что отводит России 50 дней на прекращение боевых действий на Украине. Иначе Белый дом введет жесткие ограничения — пошлины в размере 100% в отношении экспорта в США из стран, которые покупают у России энергоносители и не помогают Украине.

Угрозы Дональда Трампа привлекли внимание к двум ключевым покупателям сырой нефти из РФ — Индии и Китаю. Однако на биржах пока не ощущается особого беспокойства по поводу возможных перебоев в поставках. Рынок не верит в то, что Индия и Китай откажутся от российской нефти. Это привело бы к резкому росту мировой цены барреля и стало бы чудовищным ударом по экономикам этих государств.

Ультимативный формат Вашингтона для Москвы неприемлем. А объявленные 50 дней отсрочки американских рестрикций властям РФ резон использовать для расширения мер адаптации национального нефтегазового сектора к грядущему усилению санкций, чтобы новый стресс-тест был менее чувствительным, чем «прощальный раунд» Джозефа Байдена в январе, которым ангажировано восторгались западные таблоиды и информагентства. Хотя даже тогда России потребовалось не более месяца, чтобы почти полностью нивелировать возникшие логистические проблемы в сфере морского нефтеэкспорта и восстановить приемлемую планку внешних поставок «черного золота».