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Россия дала ответ на новые пакеты санкций Евросоюза
22 июля 2025 / 11:18
Россия дала ответ на новые пакеты санкций Евросоюза
© Сергей Булкин/ ТАСС

Москва расширила список тех, кому закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении МИД РФ об ответных мерах на семнадцатый и восемнадцатый "пакеты" санкций Евросоюза против России.

"В качестве ответа на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран - членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15 августа 1996 года №114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что антироссийские враждебные акции не способны повлиять на политику РФ. "Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка", - указали в министерстве.

"Последующие санкционные решения Евросоюза также получат своевременный и адекватный ответ", - предупредили там.

РФ также внесла в санкционный список граждан ЕС, ответственных за оказание военной помощи Киеву и ведущих деятельность по подрыву территориальной целостности.

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