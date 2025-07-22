Сектор Газа стал гигантским концлагерем

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Войной на Ближнем Востоке уже давно никого не удивишь. Так и война в секторе Газа за прошедшие месяцы тоже порядком рутинизировалась. Тем не менее, из зоны конфликта порой приходят такие новости, что даже для видавшего виды региона это чересчур. Так, министерство здравоохранения в палестинском эксклаве 20 июля сообщило, что как минимум 18 человек скончались от голода за прошедшие сутки.

И подобные новости появляются все чаще. Мировые СМИ периодически публикуют фотографии детей, которые выглядят как скелеты, обтянутые кожей. Иногда кадры делают размытыми, чтобы не шокировать зрителей и читателей. А в группы в соцсетях, посвященные ситуации в секторе Газа, лучше вовсе не заглядывать - ради сохранения психического здоровья.

Аналогичную картину можно наблюдать на архивных кадрах из освобожденных немецких концлагерей времен Второй мировой. А причина такой бедственной ситуации в секторе Газа - блокада, введённая Израилем.

Ограничения на доступ в эксклав самых базовых товаров привели к критическому дефициту воды, продовольствия и медицинских препаратов. По данным ЮНИСЕФ, около 90 проц. населения сталкивается с нехваткой питьевой воды, а уровень загрязнения источников водоснабжения достиг критических показателей, угрожая вспышками инфекционных заболеваний. По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), на данный момент работает только одна линия, снабжающая электричеством опреснительную установку на юге эксклава.

Продовольственная безопасность также находится в кризисном состоянии: около 80 проц. жителей Газы зависят от гуманитарной помощи. Однако поставки часто задерживаются из-за бюрократических барьеров и ограничений на пересечение границ. Количество грузовиков с продуктами питания, их маршруты, места распределения помощи - все это надо согласовывать с Израилем. Причем речь не идет об уведомительном порядке. В ряде случаев эксперты гуманитарных организаций получают отказы.

Но даже если все-таки удается достичь договоренностей, то нет никаких гарантий, что Тель-Авив будет их соблюдать. Так, например, 21 июля израильские военные обстреляли людей, пришедших получать гуманитарную помощь. 67 человек погибли. Неделей ранее атакам подверглись грузовики с продуктами. Жертвами стали 59 человек. И подобные ситуации повторяются из раза в раз. Более того, целью израильских военных становятся и работники гуманитарных организаций, а также журналисты.

На этом фоне развивается глубочайший топливный кризис. УКГВ сообщает, что на данный момент Израиль допускает в сектор Газа не более десяти грузовиков с топливом в неделю. При этом оно критически необходимо для функционирования генераторов при больницах, систем канализации и общественных пекарен. Учитывая, что в палестинском эксклаве проживает свыше двух млн человек, речь идет о капле в море.

И к слову о море... С 12 июля израильские власти восстановили запрет на доступ к водам Средиземного моря. Соответственно, вылов рыбы, который хоть как-то облегчал катастрофу, прекратился.

Разрушение инфраструктуры усугубляет гуманитарный кризис. По данным ООН, более 90 проц. всех школ в Газе получили повреждения или были разрушены в результате обстрелов. Больницы и поликлиники также находятся в критическом состоянии: из 36 крупных медицинских учреждений только 12 остаются полностью функциональными. Отсутствие анестезии и хирургических инструментов вынуждает медиков проводить операции без обезболивания либо вовсе отказывать в помощи, что зачастую становится смертным приговором для больного или раненого.

На этом фоне гражданские и религиозные объекты - больницы, школы, церкви, мечети - не являются безопасным убежищем для палестинского населения. Зачастую они становятся объектом целенаправленных ударов израильской армии.

Кроме того, массовое перемещение людей стало ещё одной чертой кризиса. По оценкам ООН, около 80 проц. жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, многие — неоднократно. Временные укрытия переполнены, а условия жизни в них далеки от гигиенических норм. И в целом одно из главных отличий гуманитарного кризиса в палестинском эксклаве от многих других заключается в том, что люди не могут покинуть свои дома и переместиться на территорию других стран. Туда, где безопасно. Свыше двух млн жителей фактически закрыты на небольшом клочке земли, и при этом они постоянно подвергаются неизбирательным атакам. Как итог - свыше 58 тыс. человек погибли в результате боевых действий. Большая часть из них - дети, женщины и старики. И это только официальные данные. Сколько людей осталось под завалами или пропали без вести, еще только предстоит подсчитать.

При этом политический контекст кризиса таков, что ни о каком урегулировании конфликта пока невозможно говорить. В СМИ периодически просачивается информация о новом плане по прекращению огня в секторе Газа, который предполагает в том числе доставку гуманитарной помощи. Но после непродолжительных консультаций между Израилем, ХАМАС и международными посредниками дипломатические усилия сводятся на нет, а интенсивность обстрелов палестинского эксклава возрастает.

Но даже если договоренности будут достигнуты в ближайшее время, экономические последствия кризиса таковы, что на их устранение уйдут годы. А также десятки миллиардов долларов, которые еще надо где-то найти.

Пока же жители сектора Газа обречены на медленную и мучительную смерть от голода, нехватки воды и медикаментов. Находящимся за пределами палестинского эксклава остается только наблюдать за этой гуманитарной катастрофой и за тем, как самые базовые потребности в еде и воде становятся объектом манипуляций и давления, а голод - оружием в руках отдельных политиков.

А между тем главный друг Израиля, неутомимый борец за мир Дональд Трамп, похоже, не делает ничего, хотя еще два месяца назад заявил журналистам в ходе турне по Ближнему Востоку: «Мы смотрим на сектор Газа. И мы собираемся решить эту проблему. Многие люди голодают».